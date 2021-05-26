ГОРНЯК22 27.05.2021
Коронавирус

Горняк22: 8 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки, заболели 62

Горняк22
15 часов Ago

Фото Андрей КАСПРИШИН

В Алтайском крае за сутки подтверждено еще 62 новых случая коронавирусной инфекции. По данным оперштаба на 25 мая, вылечились 73 пациента. Скончались восемь человек, в семи случаях COVID-19 признан непосредственной причиной смерти.

Лечатся в ковидных госпиталях 539 инфицированных и 155 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Количество тяжелобольных составляет 148 пациентов. К аппаратам ИВЛ подключены 63 человека.

В край поступило 298 тыс. 107 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции. Прививки поставили 235 тыс. 423 жителя, из этого числа две дозы вакцины введены 189 тыс. 734.

С начала пандемии общее число заболевших и переболевших коронавирусом в крае достигло 51 тыс. 283 человек. Выздоровели 46 тыс. 212 пациентов, умерли — 3 тыс. 178 человека (от ковида – 2 248).

Алтайская правда

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