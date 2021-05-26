Горняк22: Обнародованы доходы главы алтайского Минздрава и его заместителей за 2020 год

Минздрав Алтайского края обнародовал доходы и сведения об имуществе руководителей и членов их семей за 2020 год. Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов заработал 4 млн 734 тыс. 932,77 рублей, его супруга – 1 млн 707 тыс. 117,85 руб.

У главы алтайского Минздрава в собственности квартира (общая долевая 1/6) и автомобиль Kia Sorento Prime. У жены и дочери есть по одной третьей доли квартиры.

Заместитель министра Сергей Насонов задекларировал годовой доход в 1 млн 299 тыс. 728,50 руб. А вот его жены доход оказался 96 копеек.

Сергей Насонов владеет земельным участком (долевая собственность), жилым домом (индивидуальная) и квартирой (общая совместная). У супруги также в общей собственности квартира, в индивидуальной – два нежилых помещения.

Доход еще одного заместителя министра — Константина Гордеева – за 2020 год составил 2 млн 35 тыс. 359,62 рублей. У него есть доли — приусадебный участок и квартира. Также в общей совместной собственности с женой находится еще одна квартира. На Константина Гордеева оформлен автомобиль Toyota Land Cruiser.

Его жена заработала 2 млн 272 тыс. 253,89 руб. У дочери не было доходов. Имущество — индивидуальная квартира.

Заместитель министра здравоохранения края Наталья Белоцкая задекларировала чуть более 1 млн 589 тыс. рублей годового дохода. Владеет индивидуальной квартирой.

Заместитель министра Владимир Лещенко получил годовой доход в 1 млн 536 млн 204,90 руб., его супруга – 295 тыс. 430,20 рубля. В собственности замминистра находятся: земельный участок с квартирой (общая совместная), 9 земельных участков (различные виды собственности), 3 дома (различные виды собственности, в том числе доля), две индивидуальных и одна общая совместная квартиры, а также три нежилых помещения.

Супруга заработала 295 тыс. 430,20 руб. за 2020 год. Она владеет: земельный участок с квартирой (общая совместная), два индивидуальных земельных участка, жилой дом (индивидуальная), квартира (общая совместная) и половина доли еще в одной квартире. Кроме того, есть автомобиль Toyota RAV4.

Алтайская правда