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Горняк22: Алтайский край получит 4,2 млрд рублей на завершение строительства медучреждений

Горняк22
15 часов Ago

Алтайский край в течение трех лет получит более 4,2 млрд рублей из федерального бюджета на завершение строительства медицинских учреждений. Соответствующее распоряжение за подписью председателя правительства России Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.

В 2021-м региону выделят свыше 392,3 млн руб., на следующий год – 1 млрд 367 млн 850 тыс. рублей. На 2023 год прописаны субсидии в размере более 2,4 миллиардов.

В текущем году на ускоренное строительство новых медицинских учреждений в регионах перераспределили свыше 1,8 млрд руб., уже предусмотренных в трехлетнем бюджете. Всего на завершение строительства медицинских учреждений федеральный центр на ближайшие три года предусматривает порядка 80 млрд рублей.

Работа ведется по национальному проекту «Здравоохранение». Михаил Мишустин подчеркнул, что в каждом регионе люди должны иметь возможность получать качественную медицинскую помощь.

Алтайская правда

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