Горняк22: Обязательная вакцинация от коронавируса введена в первом регионе России

25 мая глава Якутии Айсен Николаев поручил главам муниципальных образований и городских округов издать нормативные акты об обязательной вакцинации на основании соответствующего постановления Главного санитарного врача по региону от 19 мая.

«Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба», — сообщает пресс-служба главы республики.

Отмечается, что в случае необоснованного отказа от вакцинирования, работник может быть не допущен к работе. Работодателей, не обеспечивших вакцинацию, будут наказывать штрафами от 200 тысяч рублей.

Кроме того, в целях защиты беременных женщин от коронавируса принято решение о вакцинации всех членов их семей.

Алтайская правда