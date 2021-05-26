Горняк22: Обязательная вакцинация от коронавируса введена в первом регионе России
25 мая глава Якутии Айсен Николаев поручил главам муниципальных образований и городских округов издать нормативные акты об обязательной вакцинации на основании соответствующего постановления Главного санитарного врача по региону от 19 мая.
«Вакцинироваться в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный для проведения массовых мероприятий республиканского масштаба», — сообщает пресс-служба главы республики.
Отмечается, что в случае необоснованного отказа от вакцинирования, работник может быть не допущен к работе. Работодателей, не обеспечивших вакцинацию, будут наказывать штрафами от 200 тысяч рублей.
Кроме того, в целях защиты беременных женщин от коронавируса принято решение о вакцинации всех членов их семей.