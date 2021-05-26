ГОРНЯК22 27.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Комплекс вакцинации от COVID-19 появится в барнаульском парке «Лесная сказка»

Горняк22
15 часов Ago

Фото Олег БОГДАНОВ

Мобильный комплекс вакцинации от коронавируса с 28 мая будет работать в барнаульском парке «Лесная сказка». Пройти вакцинацию здесь можно с 10.00 до 16.00 в течение трех дней.

«В мобильном пункте может привиться любой житель края старше 18 лет, независимо из какого он района, города или села. Но вторую часть прививки нужно поставить в той медицинской организации, которая ведет вакцинацию в мобильном комплексе. Что касается «Лесной сказки», то это городская поликлиника № 9. Именно туда нужно будет обратиться для постановки второй дозы вакцины», — поясняли в Минздраве Алтайского края.

Также в Барнауле работают еще два мобильных ФАПа. Они принимают посетителей с 10.00 до 16.00 возле ТЦ «Праздничный» и автовокзала. Эти комплексы обслуживаются барнаульскими поликлиниками № 14 и № 5.

Перед прививкой каждого осмотрит врач. Одно из важных условий: не должно быть ни температуры, ни каких-то соматических признаков болезни. При себе необходимо иметь паспорт и полис. Прививка – бесплатная.

После постановки второй дозы вакцины в течение трех дней на электронную почту придет сертификат о вакцинации. Также информация появится и в личном кабинете на портале Госуслуг для зарегистрированных пользователей.

Барнаул 

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: На Алтае экс-регоператор подал в суд на министерство и предрекает мусорный коллапс

Алтапресс: На Алтае экс-регоператор подал в суд на министерство и предрекает мусорный коллапс

Горняк22
15 часов Ago
Компания «Спецобслуживание-Центральное», предыдущий мусорный регоператор Бийской зоны, требует в суде признать недействительным решение минстроя края о выборе нового регионального оператора. Пытаясь приостановить...
Алтапресс: Тишина и шаурма. Как в Барнауле глухой повар кормит жителей самым известным восточным блюдом

Алтапресс: Тишина и шаурма. Как в Барнауле глухой повар кормит жителей самым известным восточным блюдом

Горняк22
15 часов Ago
В краевой столице живет необычная семья предпринимателей — неслышащие супруги Однораловы владеют лавкой с шаурмой больше 10 лет. Их сын нарушений слуха не имеет. Для...
Алтапресс: «Мечты сбываются не только в Газпроме»: как прошел и чем запомнился этап Кубка мира по гребле в Барнауле

Алтапресс: «Мечты сбываются не только в Газпроме»: как прошел и чем запомнился этап Кубка мира по гребле в Барнауле

Горняк22
15 часов Ago
23 мая завершились первые для Алтайского края официальные международные соревнования по гребле, которые стали колоссальной проверкой для региона и шансом громко заявить о себе....
Алтапресс: Наш план действий. Как экспертный совет altapress.ru предлагает сохранять и развивать малый бизнес в Алтайском крае

Алтапресс: Наш план действий. Как экспертный совет altapress.ru предлагает сохранять и развивать малый бизнес в Алтайском крае

Горняк22
15 часов Ago
26 мая в стране отмечается День российского предпринимательства. За 2020 год количество индивидуальных предпринимателей в Алтайском крае сократилось на 3500 человек. Что это было — чистка...

Читать по теме:

ВТОПЕ: