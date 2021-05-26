Горняк22: Комплекс вакцинации от COVID-19 появится в барнаульском парке «Лесная сказка»

Фото Олег БОГДАНОВ

Мобильный комплекс вакцинации от коронавируса с 28 мая будет работать в барнаульском парке «Лесная сказка». Пройти вакцинацию здесь можно с 10.00 до 16.00 в течение трех дней.

«В мобильном пункте может привиться любой житель края старше 18 лет, независимо из какого он района, города или села. Но вторую часть прививки нужно поставить в той медицинской организации, которая ведет вакцинацию в мобильном комплексе. Что касается «Лесной сказки», то это городская поликлиника № 9. Именно туда нужно будет обратиться для постановки второй дозы вакцины», — поясняли в Минздраве Алтайского края.

Также в Барнауле работают еще два мобильных ФАПа. Они принимают посетителей с 10.00 до 16.00 возле ТЦ «Праздничный» и автовокзала. Эти комплексы обслуживаются барнаульскими поликлиниками № 14 и № 5.

Перед прививкой каждого осмотрит врач. Одно из важных условий: не должно быть ни температуры, ни каких-то соматических признаков болезни. При себе необходимо иметь паспорт и полис. Прививка – бесплатная.

После постановки второй дозы вакцины в течение трех дней на электронную почту придет сертификат о вакцинации. Также информация появится и в личном кабинете на портале Госуслуг для зарегистрированных пользователей.

Барнаул

Алтайская правда