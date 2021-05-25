Горняк22: Девятиклассница умерла во время сдачи ОГЭ в Северной Осетии

Скорая помощь Фото: pixabay.com

Следователи проводят проверку по факту смерти ученицы, по итогам которой в ведомстве примут решение о заведении уголовного дела

24 мая в Северной Осетии в Моздокском районе ученица девятого класса умерла во время проведения основного государственного экзамена по русскому языку, сообщает ТАСС.

«В Калининской школе Моздокского района стало плохо участнице ОГЭ. Школьницу в сопровождении врача доставили в медицинское учреждение. Мы приносим искренние соболезнования родным и близким», – сказали в пресс-службе Минобрнауки республики.

Предварительной причиной смерти назвали сердечный приступ. Ранее у девочки диагностировали проблемы с сердцем, сообщает «360».

Ранее школьница умерла во время сдачи ЕГЭ в Чебоксарах. Девушка в течение часа писала работу, после чего попросилась выйти из кабинета. В коридоре ей стало плохо.

ТОЛК