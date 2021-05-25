Горняк22: Врачи объяснили взаимосвязь между травмами мозга и склонностью к преступлениям

Наручники Фото: pixabay.com

По словам врача, если бы ученые провели такое же исследование, похожие результаты могли бы получиться у преступников, перенесших в детстве тяжелый грипп. Ведь он тоже влияет на мозг

По результатам оксфордского исследования, травмы головного мозга, особенно полученные в раннем детстве, могут вызывать антисоциальное поведение людей, заявил научный сотрудник НИИ психического здоровья Томского НИМЦ Евгения Полтавская, сообщает «Слово и Дело».

«Люди с травмами, которые затрагивают префронтальную кору мозга, склонны к совершению насильственных преступлений. Потому что эта часть мозга отвечает за принятие решений. Если она не повреждена, человек делает выбор в пользу одобряемого обществом поведения, – рассказала врач.

По её словам, именно поэтому такие заключенные нуждаются в реабилитации. Ведь в её отсутствии человек, выйдя на свободу, снова может совершить преступление.

При этом невролог Сергей Грошев отметил, что, по его мнению, абсолютно все осужденные нуждаются в психологической реабилитации, вне зависимости от рода их травм, а списывать склонность к преступлениям на черепно-мозговые травмы – это искусственное ограничение аудитории преступников, нуждающихся во внимании и реабилитации

«На строение и функционирование мозга могут оказывать влияние не только травмы, но и инфекции, нарушения обмена веществ, сосудистые патологии. Эти процессы также негативно сказываются на головном мозге, а значит, могут влиять и на личность человека, его склонности и поведение», – объяснил врач.

Ранее алтайские врачи спасли младенца, рожденного «с кишечником наружу». За последние полтора года в регионе зарегистрировали четыре таких случая. Этот оказался одним из самых сложных за всю историю.

ТОЛК