Горняк22: В центре Барнаула на маленьком участке начали строить большой дом

Эскиз дома на пр. Красноармейском, 61б Фото: barnaul.org

Застройщик «Строй-Инвест» получил разрешение на многоквартирный дом около ТОЦ «Гулливер», который он возведет к 2025 году

На пр. Красноармейском 61б в Барнауле недалеко от ТОЦ «Гулливер» начинают возводить многоэтажный жилой комплекс. Разрешение городского комитета по строительству выдано 11 мая 2021 года и действует до мая 2025-го, сообщает сайт мэрии.

В 2020 году проект «Строй-Инвеста» успешно защитил на градостроительном совете архитектор Владимир Золотов. Это должен был быть жилой комплекс на земельном участке в 0,46 га. Предлагалось два варианта:

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высотой от 20 до 25 этажей с 15,2 тыс. кв. метров квартир на 610 человек. Количество парковок: 188 подземных и 47 наземных.

высотой 15-20 этажей с 11,6 тыс. кв. метров квартир на 468 человек. Количество парковок: 140 подземных и 35 наземных.

Ожидалось, что на крыше разместят площадки для отдыха.

Но, как сообщили «Толку» в компании, проект претерпел некоторые изменения. Какие именно, в «Строй-Инвесте» будут готовы озвучить после того, как подпишут договор о сотрудничестве с банком и об открытии счетов эскроу.

«Чтобы не давать пищу для размышлений хейтерам, которые все равно будут», – отметил представитель компании.

История проекта

Дом на пр. Комсомольском 61б задуман еще во время проектирования микрорайона №17. Это были советские планы, и тогда участок закладывался большего размера: в него входило место, которое сейчас занято гаражами, а также предполагался снос расположенного здесь корпуса Аграрного университета.

Более 10 лет назад участок попал в собственность компании «Алтайэнергожилстрой». Застройщик планировал построить там три башни с бассейнами на кровле и другие конфигурации зданий, но финансово не «потянул» проект.

Эскиз дома на пр. Красноармейском, 61б 2018 года Фото: Мастерская Реутовой

Новый собственник участка «Строй-Инвест» известен по проекту ЖК «Plaza» на пр. Красноармейском. Этот дом не раз упоминали в профессиональных кругах как самый крупный для своего участка в Барнауле. На 0,54 га там построено 20,6 тыс. кв. метров.

Для сравнения, на углу на пр. Красноармейском и ул. Партизанской ПСК «Строительная перспектива» запланировала многоэтажный дом на 0,6 га на 15,8 тыс. кв. метров. ИСК «Союз» на ул. Партизанской за «Сити-центром» на 0,8 га -17,6 кв. метров жилья.

ТОЛК