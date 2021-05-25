Горняк22: Жара до +36 градусов придет в Алтайский край 25 мая

Погода. Солнце. Жара. Лето Фото: pixabay

В Алтайский край пришло долгожданное жаркое лето. В отдельных районах края температура поднимется до +36 градусов

По-настоящему жаркая погода ожидается в Алтайском крае во вторник, 25 мая, сообщает сайт регионального Гидрометцентра.

Так, температура в регионе днем составит +26…+31, местами столбик термометра поднимется до +36 градусов. Порывы ветра достигнут 16 м/с. В отдельных районах будут дожди и грозы.

В Барнауле облачная без осадков погода. Ветер с порывами до 11 м/с. Температура составит +28…+30 градусов.

Ранее сообщалось, что синоптики пообещали аномальную жару в Западной Сибири.

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