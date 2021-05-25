ГОРНЯК22 25.05.2021
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Горняк22: Народные приметы 25 мая. Какой цветок запрещалось приносить в дом

Горняк22
6 часов Ago

Белая кувшинка. Пруд Фото: Thanh Nguyen с сайта Pixabay

25 мая в народном календаре называлось «Рябиновкой», так его называли в честь любимого и уважаемого славянами дерева, которое, по поверьям, защищало селенья от пожаров

«Погодные» народные приметы на 25 мая

  • Красное небо на рассвете обещает сухое лето. 
  • Солнце с алым оттенком – примета летних пожаров из-за отсутствия дождей.
  • Появление листьев кувшинок на прудах – к окончанию заморозков, пишет feast-guide.com.

Запрещающие народные приметы на 25 мая

Если принести в дом белую кувшинку, можно навлечь падеж на весь домашний скот, верили предки.

ТОЛК

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