Горняк22: Народные приметы 25 мая. Какой цветок запрещалось приносить в дом
Белая кувшинка. Пруд Фото: Thanh Nguyen с сайта Pixabay
25 мая в народном календаре называлось «Рябиновкой», так его называли в честь любимого и уважаемого славянами дерева, которое, по поверьям, защищало селенья от пожаров
«Погодные» народные приметы на 25 мая
- Красное небо на рассвете обещает сухое лето.
- Солнце с алым оттенком – примета летних пожаров из-за отсутствия дождей.
- Появление листьев кувшинок на прудах – к окончанию заморозков, пишет feast-guide.com.
Запрещающие народные приметы на 25 мая
Если принести в дом белую кувшинку, можно навлечь падеж на весь домашний скот, верили предки.