Горняк22: Росреестр: рынок недвижимости Алтайского края начал «притормаживать»

Жилье, недвижимость Фото: Анна Меньшикова

В Алтайском крае почти в два раза упало количество ипотечных кредитов, но не все риэлторы признают, что рынок «сужается»

Начиная с февраля, в Алтайском крае ежемесячно сокращается количество зарегистрированных ипотек, сообщили «Толку» в региональном Росреестре. При этом количество покупок квартир от застройщиков растет, и пока барнаульские риэлторы отрицают падение рынка. Они утверждают, что квартиры «уходят влет».

Квартиры от застройщиков пока покупают

По данным пресс-службы алтайского Росреестра, в апреле 2021 года зарегистрировано 2 590 ипотечных сделок. Это самый низкий месячный показатель в этом году.

При этом тренд прошлых трех лет говорит о том, что первый квартал традиционно самый низкий в году по количеству регистраций ипотек. Во втором квартале количество регистраций должно только прибавляться, свидетельствует статистика Росреестра за 2018-2020 годы.

Количество регистраций ипотек

05 апреля, 6:04

Цены на жилье в Барнауле могут начать падать уже во второй половине 2021 года

Из-за действий Центробанка эксперты прогнозируют две стадии развития событий на рынке недвижимости Барнаула, и только на второй начнется спад цен

Январь – 4 184

Февраль – 5 754

Март – 3 711

Апрель – 2 590

Ранее эксперты прогнозировали охлаждение спроса на ипотечное кредитование по ряду причин. В частности, ожидался эффект последствий колоссального спроса на квартиры в 2020 году, который привел к повышению цен на 25% и более.

Также в 2021 году началось повышение ключевой ставки Центробанка, из-за чего кредиты становятся дороже. Эта перспектива пока не коснулась первичного рынка, на котором до 1 июля 2021 года действует программа компенсации процентной ставки по ипотеке (решение о продлении программы в Алтайском крае еще не озвучивали, – прим. ред.).

В управлении Росреестра сообщили, что в Алтайском крае растет число сделок по покупке долевок. В апреле зарегистрировано 1 420 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве, а месяцем раньше – только 981.

Количество регистраций ДДУ

Январь – 906

Февраль – 1 116

Март – 981

Апрель – 1 420

Противоречивый рынок «вторички»

В краевом Росреестре не смогли оперативно предоставить данные о количестве регистраций сделок на вторичном рынке в апреле. Мнение риэлторов о состоянии рынка разделилось.

Так, соучредитель агентства «Проспект-Недвижимость» Марина Ракина говорит о том, что рынок сбавил обороты. На вторичном рынке уже уместен торг в 80-150 тыс. рублей, чего не наблюдалось с лета 2020 года.

Однако ее коллега Дмитрий Дворядкин, возглавляющий АН «Перспектива 24» ,говорит об обратном: рынок живой и динамичный. Количество сделок высокое и, судя по подписанным предварительным договорам об агентских услугах, будет расти.

Однако эксперт соглашается, что такие показатели могут быть не во всех агентствах недвижимости, а только в крупных, где на продаже одновременно большая база квартир. Сделки в первую очередь совершаются внутри этой базы, пояснил Дворядкин:

«Я что вижу: в Барнауле обычно продается 4,5-5 тыс. квартир. Сейчас май, и мы не можем пробить отметку в 3,8 квартир. Это говорит о том, что на рынке дефицит предложения и в этот период продается все. О каком замедлении идет речь?».

ТОЛК