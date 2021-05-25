Горняк22: Когда День филолога отмечают в России и кого с ним поздравить

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В мае 2021 отмечают свой профессиональный праздник все эксперты и специалисты в области языков, литературы, текстов, а именно — филологи

В 2021 году День филолога в России отмечают 25 мая, на следующий день после Дня славянской письменности и культуры.

День филолога – профессиональный праздник выпускников и преподавателей филологических факультетов, учителей словесности, работников библиотек, переводчиков, объясняет «Календарь событий». Сегодня филология — широкая область гуманитарного знания, включающая литературоведение, этнографию, фольклористику, лингвистику и ряд других, добавляет «КП».

Тематические вечера, конференции, семинары 25 мая проходят в университетах и библиотеках. На филологических кафедрах устраивают закрытые вечеринки, неформальные капустники. Кроме того, в День филолога 25 мая студенты и преподаватели нередко отмечают успешную защиту курсовых и дипломных работ.

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