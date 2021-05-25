Горняк22: В Алтайском диагностическом центре с 1 июня сменится руководитель

Главврач Диагностического центра Оксана Лексенкова

Оксана Лексенкова проработала крайне непростые два года в Барнауле — она столкнулась с конфликтом в коллективе и с огромным наплывом пациентов в пандемию

Главный врач Алтайского краевого диагностического центра Оксана Лексенкова написала заявление об увольнении, сообщают «Вести-Алтай». Ее последний рабочий день на этом месте – 31 мая, подтвердили «Толку» в минздраве региона.

Оксана Лексенкова заняла это кресло в марте 2019 года. Она приехала работать в Барнаул из Красноярска.

В минздраве пока не сообщают по каким причинам уходит Лексенкова и кто будет исполнять ее обязанности. Известно, что она написала заявление «по собственному желанию».

2020 год стал для Диагностического периодом испытаний и скандалов. Сначала против решений руководства восстала часть коллектива – ряды сотрудников значительно потеряли в оплате труда после введения ковидных ограничений и прекращения оказания плановой помощи. Персонал обвинял главврача и в этом, и в отсутствии коммуникаций по этому вопросу.

Диагностический центр в связи с этим прошел через несколько проверок – от следкома до минздрава. Нарушения нашли, но Лексенкова сохранила пост.

Осенью Диагностический центр вновь оказался в эпицентре событий, связанных на этот раз со всплеском заболеваемости. Некоторое время именно сюда везли всех пациентов с подозрением на вирусную пневмонию, вызванную коронавирусной инфекцией. Люди сидели в очередях много часов, падали в обмороки, врачи и медсестры работали сутками на износ.

Ситуация изменилась только после того, как власти приняли решение отправлять пациентов с подозрением на рентген, а не на КТ.

ТОЛК