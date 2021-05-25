Горняк22: Спецкомиссия недовольна сервисом на трассе Барнаул – Казахстан перед турсезоном

Чуйский тракт Фото: mintrans22.ru

Перед высоким турсезоном в Алтайском крае эксперты изучили придорожный сервис и состояние дорог. Не все прошли проверку

Федеральная трасса А-321 (Барнаул – Павловск – граница с Казахстаном) оказалась хуже всего готова к туристическому сезону 2021 года. К такому выводу пришла межведомственная комиссия. Эксперты изучили около 200 точек придорожного сервиса, сообщается на официальном сайте региона.

Высокую оценку по подготовке к турсезону получил Чуйский тракт. Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев подчеркнул, что «это одна из старейших и красивейших дорог в России», потому к ней предъявляются повышенные требования по содержанию и уровню комфорта.

Удовлетворительным уровень подготовки к турсезону отмечен на маршруте Барнаул – Рубцовск.

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Однако, пишут на официальном сайте региона, были прецеденты составления предписаний собственникам сервиса, а также главам территорий, на которых они расположены.

Сложнее всего обстоят дела на трассе А-321, которая лишь в прошлом году перешла в федеральную собственность. Проверяющие заключили, что инфраструктура там отстает, а дорога нуждается в улучшении качества покрытия для увеличения пропускной способности.

Программа дорожных работ стартовала в 2021 году, собственники дорожного сервиса получили рекомендации.

Комиссия также разработала схему ключевых объектов дорожного сервиса на туристических маршрутах. Часть придется модернизировать. Один из них запланирован на трассе А-322 в районе Алейска. Другой на выезде из Барнаула в сторону Алейска около кафе-шашлычной.

Между тем, напомним, министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он планирует переехать в другой регион.

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