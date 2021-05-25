Горняк22: Из-за шквалистого ветра семь деревьев «штабелями» упали на автодорогу на Алтае
Деревья упали. Последствия ветра Фото: Главное управление МЧС по Республике Алтай
Транспорт из-за происшествия направили по альтернативной дороге, планировалось очистить заваленную деревьями улицу к 21.30 24 мая
Порывистый ветер вечером 24 мая вырвал семь елей в Усть-Коксе, они упали на проезжую часть ул. Советской, сообщает gorno-altaisk.info.
Из-за происшествия движение транспорта по улице приостановили, направив машины по альтернативному проезду по улице Базарной. Примерно к 21.30 планировалось очистить дорогу. Работы вела организация «Край ДЭУ».
Сообщается, что погибших и пострадавших нет.
Напомним, в Барнауле падение дерева из-за ветра имело куда более трагические последствия – под ним погиб мужчина. Позже дерево срубили.