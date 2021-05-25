Горняк22: Австрия напомнила вратарю сборной России по футболу Горный Алтай

Горный Алтай Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

По словам российского голкипера, проводить сборы в Горном Алтае будет проблематично из-за отсутствия инфраструктуры

13 мая, 11:19

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Вратарь российской сборной по футболу и клуба «Рубин» Юрий Дюпин родом из Барнаула, он рассказал, что местечко Нойштифт в Австрии, где сейчас проходят сборы, напоминает ему Горный Алтай, пишет «Чемпионат».

«Нойштифт похож на Горный Алтай, но тут красивее», – сказал голкипер. По его словам, в Горном «вряд ли можно провести сбор», поскольку там «нет инфраструктуры».

«Но я хотел бы, чтобы там она была. Мы с друзьями постоянно ездили туда отдыхать, там очень хорошо – много природы, классный воздух», – поделился Дюпин.

Настроение на сборах в Австрии он охарактеризовал коротко: «Есть волнение, но у нас хорошая атмосфера, весёлая». По его мнению, команда подойдет к турниру в хорошей форме.

Сборы пройдут с 22 по 31 мая. А сам Чемпионат Европы, перенесенный из-за ковида с 2020 на 2021 год, – с 11 июня по 11 июля. Россия на групповом этапе сыграет с Финляндией, Бельгией и Данией.

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