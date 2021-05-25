Горняк22: Томенко утвердил новое почетное звание в Алтайском крае

Производство макарон Фото: Анна Меньшикова

Получить новое звание смогут работники, имеющие краевые и федеральные награды, а также рабочий стаж в отрасли не менее 15 лет

В Алтайском крае появилось новое почетное звание – «Заслуженный работник пищевой и перерабатывающей промышленности». Соответствующее положение подписал губернатор Виктор Томенко, сообщает сайт правительства.

Звание будут присваивать рабочим, логистам, технологам, инженерно-техническим и научным работникам предприятий и индивидуальным предпринимателям отрасли за многолетний добросовестный труд и личные заслуги, а также за достижение высоких результатов, в том числе в экспортной деятельности.

Право на получение звания имеют работники, удостоенные наград Алтайского края, ведомственных федеральных наград, поощренные главой региона или краевым заксобранием.

Стаж кандидатов не должен быть менее 15 лет, на последнем месте работы – не менее пяти лет.

Получить почетное звание смогут не более пяти человек в год.

В 2020 году объем производства в перерабатывающей и пищевой отраслях превысил 150 млрд рублей, это на 11,6% превышает показатель 2019-го года.

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