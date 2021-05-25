Горняк22: 63 человека с ковидом выявили на Алтае за сутки, умерли шесть зараженных
Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com
С начала пандемии в крае 13,1 тысяч случаев инфекции выявили у больных пневмонией, еще 29,2 тысяч случаев — у заболевших ОРВИ, а в 7,8 тысячах случаях наблюдалось бессимптомное течение
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 63 случая заражения коронавирусом. Всего на 9 мая подтвердили 50 272 случая инфицирования, в том числе заболели 3 440 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.
Коронавирус в Алтайском крае 9 мая
Шесть человек с коронавирусом умерли за эти сутки в Алтайском крае, все – от инфекции. Общее число летальных исходов в регионе с начала пандемии – 3 034 (все взрослые).
- 48 жителей Алтайского края выздоровели за сутки. Всего переболели – 45 217 человек.
- 190 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 80 из их числа подключены к аппаратам ИВЛ.
- 705 человек с подтвержденным коронавирусом находятся в ковидных госпиталях. 226 пациентов лежат в госпиталях с вирусной пневмонией и неподтвержденным COVID-19. А 117 больных лечат пневмонию дома.
- 1 306 коек для ковидных больных подготовлены в крае (подключены к кислороду 1 229, с ИВЛ – 225). Свободными на сегодняшний день остаются 375 мест.
- 2 688 тестов сделали за минувшие сутки в Алтайском крае.
- Прививаются в крае сейчас 204 тысячи человек.
- Больше всего в Алтайском крае заболевших в Барнауле (17 763), Бийске (4 212 ) и Рубцовске (3 632).
Новые случаи за сутки
Барнаул – 21,
Бийск – 8,
Рубцовск – 6,
Егорьевский и Локтевский районы – по 3,
Славгород, Ключевский и Рубцовский районы – по 2,
Белокуриха, Заринск, Волчихинский, Заринский, Зональный, Каменский, Кулундинский, Курьинский, Михайловский, Павловский, Поспелихинский, Родинский, Смоленский, Солонешенский, Табунский и Шелаболихинский районы – по 1.