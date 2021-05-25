Горняк22: 63 человека с ковидом выявили на Алтае за сутки, умерли шесть зараженных

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

С начала пандемии в крае 13,1 тысяч случаев инфекции выявили у больных пневмонией, еще 29,2 тысяч случаев — у заболевших ОРВИ, а в 7,8 тысячах случаях наблюдалось бессимптомное течение

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 63 случая заражения коронавирусом. Всего на 9 мая подтвердили 50 272 случая инфицирования, в том числе заболели 3 440 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае 9 мая

Шесть человек с коронавирусом умерли за эти сутки в Алтайском крае, все – от инфекции. Общее число летальных исходов в регионе с начала пандемии – 3 034 (все взрослые).

48 жителей Алтайского края выздоровели за сутки. Всего переболели – 45 217 человек.

190 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 80 из их числа подключены к аппаратам ИВЛ.

705 человек с подтвержденным коронавирусом находятся в ковидных госпиталях. 226 пациентов лежат в госпиталях с вирусной пневмонией и неподтвержденным COVID-19. А 117 больных лечат пневмонию дома.

1 306 коек для ковидных больных подготовлены в крае (подключены к кислороду 1 229, с ИВЛ – 225). Свободными на сегодняшний день остаются 375 мест.

2 688 тестов сделали за минувшие сутки в Алтайском крае.

Прививаются в крае сейчас 204 тысячи человек.

Больше всего в Алтайском крае заболевших в Барнауле (17 763), Бийске (4 212 ) и Рубцовске (3 632).

Новые случаи за сутки

Барнаул – 21,

Бийск – 8,

Рубцовск – 6,

Егорьевский и Локтевский районы – по 3,

Славгород, Ключевский и Рубцовский районы – по 2,

Белокуриха, Заринск, Волчихинский, Заринский, Зональный, Каменский, Кулундинский, Курьинский, Михайловский, Павловский, Поспелихинский, Родинский, Смоленский, Солонешенский, Табунский и Шелаболихинский районы – по 1.

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