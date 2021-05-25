Горняк22: Голикова: заболеваемость COVID-19 падает только в 32 регионах

Только один случай COVID-19 выявили за сутки в Республике Алтай Фото: Фото: pixabay.com

В 84 регионах России на сегодняшний день продолжает действовать масочный режим — пока его отменили только в Амурской области

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в стране остается стабильной. При этом только в 32 регионах России наблюдается спад выявляемых случаев, а в четырех происходит рост. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе видеоконференции с президентом Владимиром Путиным, пишет ТАСС.

Голикова также добавила, что в 49 регионах страны ситуация с COVID-19 остается в стадии стабилизации.

Что касается наибольшего роста заболеваемости, то он наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге – на эти города приходится 37% прироста.

Голикова отметила, что после майских праздников продолжится наблюдение за динамикой заболеваемости коронавирусной инфекцией. «

«Многие вернутся с отдыха, не только внутри страны, но и из-за рубежа. Естественно, выйдут на работу, пойдут другие обменные процессы с точки зрения общения», – отметила она.

Кроме того, вице-премьер призвала усилить в стране контроль за соблюдением масочного режима. По ее словам, сегодня не везде он строго контролируется, и нужно это исправлять.

С начала пандемии в России произошло более 4,8 млн случаев заражения, выздоровели 4,4 млн человек, погибли более 112 тысяч человек.

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