Горняк22: Восемь человек умерли за сутки от коронавируса в Алтайском крае

Медицина. Градусник. Таблетки. Маска. Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

За последние сутки от коронавируса вылечились 42 жителя Алтайского края. С начала пандемии коронавируса выздоровели 45 301 пациентов

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 60 новых случая заболевания COVID-19. Общее количество заболевших на 10 мая составляет 50 332 человека, в том числе 3 444 ребенка, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае 10 мая

Восемь больных коронавирусом умерли за сутки.

Сейчас 189 заболевших коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. В том числе 76 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

712 человек человек с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому

Всего в крае развернуто 1 306 коек, к кислороду подключены 1 229, с ИВЛ – 225.

204 044 человека сейчас прививаются от ковида в регионе, 145 767 человек полностью привиты (получили две прививки).

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