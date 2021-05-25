Горняк22: Шесть жителей Алтайского края с коронавирусом умерли за сутки

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

За последние сутки от коронавируса вылечились 52 жителя Алтайского края. С начала пандемии выздоровели 45 311 пациентов

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 60 новых случая заболевания COVID-19. Общее количество зараженных на 11 мая cоставляет 50 392 человека, в том числе заболели 3 449 детей до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае 11 мая

Шесть больных коронавирусом умерли за сутки, пять – от инфекции. Всего с начала пандемии скончались 3 048 человек.

Сейчас 171 заболевший коронавирусом находится в тяжелом состоянии. В том числе 73 больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

709 человек с коронавирусом находятся в госпиталях. У 208 пациентов COVID-19 не подтвержден, но они находятся в больницах с пневмониями. Еще 119 больных лечат пневмонию амбулаторно. При этом чеытре человека заражены ковидом, но болеют бессимптомно.

Всего в крае развернуто 1 306 коек для ковидных больных. Свободными остаются 389 мест.

1 244 теста сделали за сутки в крае.

204,2 тысячи человек сейчас прививаются от ковида в регионе.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 24,

Бийск – 18,

Камень-на-Оби – 7,

Рубцовск – 5,

Бийский район – 3,

Алейск, Славгород и Локтевский район – по 1.

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