Горняк22: Авиакомпании могут ввести бонусы для привитых пассажиров

Вакцина Фото: pixabay.com

В настоящее время к запуску подобной акции уже готовится S7 Airlines. Общественники также предложили ввести такую акцию в каршеринге, такси и железнодорожные перевозки

Общероссийское объединение пассажиров предложило российским авиакомпаниям материально поощрять пассажиров, привитых от коронавируса, сообщает «Известия».

Авторы инициативы попросили провести подобную акцию с 25 мая по 25 августа. Пассажиры, которые сделают прививку в этот период, смогут рассчитывать на бонусы от 500 рублей до 5 тысяч рублей. Сейчас Минтранс рассматривает это предложение.

«Транспортным компания необходимо наращивать пассажиропоток. Активная вакцинация снижает риски третьей волны заболеваемости и ограничений для работы транспорта», – рассказал глава ОПП Илья Зотов.

Ранее «Толк» сообщал, что в России появилась вакцина от COVID-19, которая дает иммунитет с одного укола. Новый однокомпонентный препарат «Спутник Лайт» позволяет получить иммунитет от коронавируса после первого укола, но на короткий срок.

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