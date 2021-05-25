Горняк22: 10 человек стали жертвами коронавируса за сутки на 12 мая в Алтайском крае

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

206,1 тысяч человек прививаются в настоящее время от коронавируса — 151,2 тысяча человек полностью привиты, а 54,8 тысяч жителей региона поставили по одной прививке

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 67 случаев коронавируса. Общее число заболевших на 12 мая в регионе сейчас 50 459 человек, в том числе инфицированы 3 453 ребенка до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае 12 мая

10 зараженных коронавирусом умерли за эти сутки в Алтайском крае, все – от ковида. За всё время скончались 3 058 пациентов, все – взрослые.

152 пациента ковидных госпиталей находятся сейчас в тяжелом состоянии. 76 из них потребовалось подключение к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки 107 жителей Алтайского края признан полностью выздоровевшим от коронавируса. За все время вылечились 45 418 пациентов.

654 человека с подтвержденным коронавирусом находятся в ковидных госпиталях. Еще 189 пациентов лежат в госпиталях с вирусной пневмонией и неподтвержденным COVID-19. Кроме того, 67 больных лечат пневмонию дома.

1 162 койки для ковидных больных подготовлено в крае. Свободными остаются 319 мест.

2 855 тестов на коронавирус сделали за сутки в крае. За всё время – более 1,4 млн тестов.

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 22,

Бийск – 15,

Яровое – 6,

Рубцовск – 5,

Бийский, Новичихинский и Поспелихинский районы – по 4,

Рубцовский район – 3,

Егорьевский, Зональный, Павловский и Шипуновский районы – по 1 .

ТОЛК