Горняк22: 96 тел умерших от коронавируса выловили из реки Ганг в Индии

Река Ганг Фото: pixabay.com

Правительства некоторых штатов уже запретили ритуал Джал Самадхи, по которому останки людей после кремации бросают в реку

В Индии в штатах Бихар и Уттар-Прадеш заявили, что выловили 96 человеческих тел из реки Ганг, сообщает «РИА Новости».

Местные жители считают, что тела умерших от коронавируса стали сбрасывать в воду родственники из-за высоких цен на кремацию на фоне рекордного числа заболеваемости COVID-19 по всей стране. Власти Индии потребовали немедленно прекратить сброс тел умерших в Ганг.

Окружной судья Буксара Аман Самир заявил, что люди, сбросившие тела близких в реку без традиционного обряда сожжения на костре, будут наказаны.

С середины февраля в Индии начался резкий рост числа заболевших коронавирусом. В стране выявлено 23,3 млн заразившихся, из них 254 тысячи человек умерли. Число новых случаев заболевания уже более двух недель превышает 300 тысяч человек в сутки.

Ранее «Толк» сообщал, что в России существенно изменили протокол лечения и профилактики COVID-19. В новых рекомендациях минздрав добавил две недавно зарегистрированные вакцины, а также препараты для лечения коронавируса.

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