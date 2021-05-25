Горняк22: Михаил Мишустин заявил, что в России улучшается ситуация с коронавирусом

Михаил Мишустин Фото: government.ru

Премьер-министр также подчеркнул, что власти работают над предотвращением риска проникновения новых опасных инфекций в страну

Ситуация с коронавирусом в России постепенно улучшается, рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин выступая с ежегодным отчетом о деятельности правительства в Госдуме, сообщает «РИА Новости».

«Сейчас обстановка улучшается, но о полном восстановлении говорить рано», – заявил он.

По его словам, именно 2021 год должен стать переломным в борьбе с пандемией коронавируса. Кроме того, он рассказал, что правительство часто принимало решения по противодействию эпидемии в течение суток.

Ранее «Толк» сообщал, что авиакомпании могут ввести бонусы для привитых пассажиров. Общественники также предложили ввести такую акцию в каршеринге, такси и железнодорожные перевозки.

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