Горняк22: 68 случаев коронавируса выявили за сутки в Алтайском крае

Врач назвал причины мутаций коронавируса и кто им подвержен Фото: Фото: pixabay

12 больных коронавирусом умерли за минувшие сутки, девять – от инфекции. Всего с начала пандемии зарегистрировано 3 070 смертельных исходов

68 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее число заболевших на 13 мая составило 50 527 человек, в том числе 3 455 детей в возрасте до 17 лет, сообщает оперативный штаб региона.

Коронавирус в Алтайском крае 13 мая

154 «тяжелых» больных ковидом в крае на сегодняшний день. Среди них 157 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

31 054 случаев ковида в крае – это заражение через контакт с ранее заболевшими людьми.

Всего в крае развернуто 1 162 койки для ковидных больных. Свободными остаются 336 мест.

За сутки в регионе сделали 3 654 теста на ковид.

Прививаются от инфекции сейчас 208,4 тысячи жителей региона.

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 19,

Бийск – 11,

Яровое – 7,

Камень-на-Оби, Рубцовск и Ребрихинский район – по 3,

Благовещенский, Калманский и Локтевский районы – по 2,

Алейск, Бийский, Бурлинский, Завьяловский, Ключевской, Красногорский, Кулундинский, Поспелихинский, Солтонский, Табунский, Тогульский, Топчихинский, Третьяковский, Тюменцевский, Усть-Пристанский и Целинный районы – по 1.

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