Горняк22: Врач-ревматолог рассказал о мучениях перенесших коронавирус пациентов

Врач. Пациент Фото: pixabay.com

Эксперт считает, что к лету волна заболеваемости спадет, но осенью коронавирус вернётся и, скорее всего, станет сезонным заболеванием

Врач-ревматолог Александр Шишкин рассказал, что такое постковид и почему нужно сделать прививку, сообщает «РИА Новости».

По словам врача, который наблюдает тех, кто уже переболел коронавирусом, последующие осложнения не зависят от тяжести заболевавания и на приём приходят даже бессимптомники.

«Я занимаюсь аутоиммунными заболеваниями, поэтому ко мне приходят с артралгиями, миозитами, общей слабостью. Некоторые отмечают боли в мышцах, суставах, как при гриппе, причем это затягивается надолго. Несколько раз возникал тромбоз глубоких вен на фоне ковида, в том числе и от неправильного лечения», – рассказал он.

Кроме того, врач считает, что во время пандемии нужно вакцинироваться тем, что есть, ведь совершенно непонятно, как человек перенесёт заболевание. Да и постковидных осложнений достаточно много.

«Важно вакцинироваться и пожилым. Они переносят COVID-19 тяжелее, потому что у них хуже клеточный иммунитет. Но перед прививкой необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы исключить обострение хронических заболеваний», – добавил он.

Ранее врач рассказал, почему сделать вакцину лучше, чем переболеть. Эксперт заявил, что побочный эффект от прививки не может сравниться с последствиями болезни, а снизить риск осложнений после прививки можно, отказавшись от тяжелых физических нагрузок.

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