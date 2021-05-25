Горняк22: В Алтайском крае в апреле на 40% взлетел спрос на медиков

Ковидный госпиталь. РТП Фото: Виталий Барабаш

Эксперты платформы для поиска работы hh.ru проанализировали ситуацию с трудоустройством в Алтайском крае за апрель 2021 года

В апреле 2021 года в регионе на 39% по сравнению с мартом вырос спрос на сотрудников в здравоохранении. К таким выводам пришли эксперты платформы для поиска работы hh.ru, проанализировав ситуацию с трудоустройством в Алтайском крае за этот период.

Жалоб нет, но вы держитесь

Одна из причин, из-за чего мог так резко вырасти спрос на медиков, – это отток специалистов из региона в поисках более высоких зарплат после изменения начисления ковидных выплат. О такой вероятности говорили сами медики.

Так, врач-кардиолог главного ковидного госпиталя края Константин Гатальский в интервью «Толку» отмечал, что вопрос зарплат после окончания пандемии стоит уже достаточно остро и «все задумались, что делать дальше».

При этом жалоб из-за снижения зарплат в краевой профильный профсоюз после того, как изменили схему начисления за работу с ковидными больными, не поступает, говорит его глава Ирина Смирнова.

Здесь все просто: контактируешь с «официальными» зараженными – тебе начислят деньги. Если нет, то и на дополнительный заработок в этом случае медики и не претендуют.

«Но то, что медикам стало жить сложнее, это понятно. Представьте, например, у медсестры была зарплата в 100 тыс. рублей, а сейчас она вернулась к прежнему уровню – 25 тыс. Есть разница? Но жалоб вообще нет», – рассказывает Смирнова.

Один из врачей горбольницы № 5 (РТП), на которую пришлась основная нагрузка в пандемию, рассказал «Толку», что за последний месяц ковидные выплаты действительно стали меньше. При этом нагрузка же на медицинский персонал по-прежнему остается высокой.

Уехали, но вернулись

Ирина Смирнова предположила, что всплеск востребованности медиков можно объяснить двумя факторами.

Во-первых, новым штатным расписанием в медучреждениях. Его пересмотрели, чтобы равномернее распределить переработку у медиков.

Во-вторых, открываются новые медучреждения, например ФАПы, а также капитально ремонтируют детские поликлиники, а значит, есть потребность в медицинских кадрах.

«Я думаю, что это вопрос желания укомплектовать штат, не более того. Я знаю примеры, когда медики уезжали в другие регионы на работу. Но это не влияние пандемии, так было всегда. Люди едут туда, где больше заработок и где лучше уровень жизни», – говорит Ирина Смирнова.

Ковидный госпиталь. РТП Фото: Виталий Барабаш

Безусловно, есть примеры, когда врачи во время пандемии уезжали в другие регионы, где работали в ковидых госпиталях, но многие уже вернулись обратно на Алтай, рассказала спикер.

«Люди брали отпуск на основном месте работы и уезжали в Москву, чтобы заработать. После возвращались обратно. По крайней мере те, про кого я знаю», – резюмировала глава профсоюза работников здравоохранения.

Зарплаты несоизмеримо выше

По данным «Толка», в ковидных госпиталях края увольнения медиков ради переезда в другой регион – пока не массовое явление.

17 февраля, 6:04

«Потери есть»: главврач «первой горки» — о дефиците кадров, зарплатах и оценках

Главный врач краевой больницы скорой помощи Андрей Макин рассказал, почему из больницы уволились врачи и как его встретил коллектив «первой горки»

В основном уходят те, кто брали отпуск на основной работе и сейчас просто возвращаются обратно.

Главный врач краевой больницы скорой помощи («первая горка») Андрей Макин рассказал «Толку», что ситуация с коронавирусом усугубила и без того острую проблему дефицита врачей. Он назвал две причины.

«Коронавирусная ситуация привела к оттоку профессиональных медиков в столичные регионы, которые предлагали зарплаты несоизмеримо выше наших. Кроме того, с 1 апреля, после того, как было разрешено выходить на работу сотрудникам в возрасте старше 65, большинство из них уволилось после годового перерыва в работе», – заявил Андрей Макин.

Получить комментарий алтайского минздрава на момент публикации не удалось. Ранее ведомство предоставляло информацию, что на начало января 2021 года в Алтайском крае укомплектованность врачами-анестезиологами составляла 63,4%, кардиологами – 74,6%, инфекционистами – 63,3% а врачами-пульмонологами – 59,3%.

В министерстве здравоохранения края также отметили, что в целом по региону укомплектованность врачами составляет 69,4%, медсестрами – 78,7%.

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