Горняк22: 10 больных COVID-19 умерли за сутки в Алтайском крае, заболели 66 человек

В Минздраве назвали опасность лечения ковида антибиотиками Фото: pixabay

Всего в России сейчас уже 4,9 млн зараженных коронавирусом. Умерли среди инфицированных 114,3 млн человек. Привились 21,8 млн человек

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 66 новых случаев коронавирусной инфекции, 10 человек умерли, а 69 выздоровели. Всего на 14 мая заболели 50 593 человека, в том числе 3 080 детей в возрасте до 17 лет, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае 14 мая

Десять зараженных коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, все от ковида. За всё время с начала пандемии скончались 3 080 жителей региона.

152 пациента сейчас находятся в тяжелом состоянии. В том числе 66 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

69 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. С начала пандемии выздоровели 45 552 пациента.

624 человека с коронавирусом проходят лечение в ковидных госпиталях региона. Еще у 183 пациентов этот диагноз не подтвердился, но они лежат в госпиталях с пневмониями. 106 человек лечат пневмонию дома, амбулаторно.

Больше всего в регионе зараженных коронавирусом в Барнауле – 17 870 инфицированных. На втором и третьем местах – Бийск (4 273 больных) и Рубцовск (3 654).

Всего в крае развернуто 1 162 койки для ковидных больных, из них свободны 355 мест.

3 712 тестов на коронавирус сделали в крае за эти сутки.

На утро 14 мая в Алтайском крае прививаются 211,9 тысяч человек.

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