Горняк22: Еще семь человек умерли в Алтайском крае от коронавируса
Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com
Уже много дней число ежесуточно выявляемых заболевших ковидом в Алтайском крае составляет от 60 до 70 человек, последний раз свыше 70 человек выявляли 2 мая
По данным на 17 мая, в регионе за прошедшие сутки зафикисровано 63 новых случаев заболевания ковидом, выздоровели 56 пациентов, умерли семь.
В числе лидеров по новым случамя – традиционно Барнаул и Бийск (20 и 13 соответственно),
- 50 777 человек – общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Алтайском крае, в том числе 3 463 ребенка.
- 803 человека находятся на лечении в ковидных госпиталях с подтвержденной инфекцией и вирусной пневмонией.
- 161 пациент относится к числу тяжелобольных, из них 61 подключен к аппаратам ИВЛ.
- Почти 1,440 млн человек (более половины населения края) обследовано на коронавирус.
- 1 670 человек протестировали за минувшие сутки с учетом повторных исследований.
- 265 человек привились за сутки. Всего сейчас в Алтайском крае прививается 216 227 человек, 48 478 человек сделали первую прививку, а 167 749 жителей вакцинированы полностью.
Ранее стало известно, что в Барнауле изменили точки работы мобильных комплексов вакцинации от COVID-19.