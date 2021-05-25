Горняк22: Смерть 11 человек от COVID зарегистрировали за сутки в Алтайском крае

Больница. Лаборатория Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

Лидерами по суточной заболеваемости стали Барнаул (20 новых случаев инфекции), Бийск (14), Яровое (5), и Ключевской район (4)

Смерть 11 человек от коронавирусной инфекции зарегистрировали за сутки в Алтайском крае. Об этом 18 мая сообщает региональный оперштаб.

За минувшие 24 часа в крае зафиксировали еще 65 новых случаев COVID-19. За это же время выписали с выздоровлением 82 пациента.

На лечении в инфекционных госпиталях находятся 754 пациента. 160 из них – в тяжелом состоянии, 63 подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее ФАС России назвала отпускную цену на противокоронавирусную вакцину «Спутник Лайт».

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