Горняк22: Коронавирус подтвердился еще у 66 жителей Алтайского края
Коронавирус. Лечение. Лекарства. Фото: pixabay.com
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Алтайском крае демонстрирует стабильность. Так, в регионе ежедневно фиксируют около 60 новых больных
66 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки, умерли восемь человек. Всего на 19 мая в регионе зарегистрировали 50 908 человек с ковидом с начала пандемии, в том числе 3 467 ребенка в возрасте до 17 лет, сообщает оперативный штаб региона.
Коронавирус в Алтайском крае 19 мая
- 154 больных сейчас находятся в тяжелом состоянии. Из них 59 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
- 66 человек выздоровели за сутки. Всего переболели инфекцией 45 874 человек.
- С подтвержденным диагнозом в госпиталях находятся 568 человек.
- Умерли в регионе восемь больных ковидом. Общее число летальных исходов — 3 127.
- Всего в крае развернуто 1 052 койки для ковидных больных. Свободными остаются 317 мест.
- 3431 тестов на ковид сделали на Алтае за сутки.
- Прививаются от инфекции сейчас 222 тыс. жителей региона.
Новые случаи коронавируса за сутки
Барнаул – 19
Поспелихинский район – 8
Бийск – 7
Благовещенский, Егорьевский, Смоленский, Табунский районы – по 3 заболевших
Завьяловский, Бийский, Родинский, Шипуновский районы – по 2
Белокуриха, ЗАТО Сибирский, Рубцовск, Баевский, Волчихинский, Каменский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Рубцовский, Суетский, Топчихинский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.
Ранее сообщалось, что в России запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса.