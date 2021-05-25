Горняк22: Коронавирус подтвердился еще у 66 жителей Алтайского края

Коронавирус. Лечение. Лекарства. Фото: pixabay.com

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Алтайском крае демонстрирует стабильность. Так, в регионе ежедневно фиксируют около 60 новых больных

66 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки, умерли восемь человек. Всего на 19 мая в регионе зарегистрировали 50 908 человек с ковидом с начала пандемии, в том числе 3 467 ребенка в возрасте до 17 лет, сообщает оперативный штаб региона.

Коронавирус в Алтайском крае 19 мая

154 больных сейчас находятся в тяжелом состоянии. Из них 59 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

66 человек выздоровели за сутки. Всего переболели инфекцией 45 874 человек.

С подтвержденным диагнозом в госпиталях находятся 568 человек.

Умерли в регионе восемь больных ковидом. Общее число летальных исходов — 3 127.

Всего в крае развернуто 1 052 койки для ковидных больных. Свободными остаются 317 мест.

3431 тестов на ковид сделали на Алтае за сутки.

Прививаются от инфекции сейчас 222 тыс. жителей региона.

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 19

Поспелихинский район – 8

Бийск – 7

Благовещенский, Егорьевский, Смоленский, Табунский районы – по 3 заболевших

Завьяловский, Бийский, Родинский, Шипуновский районы – по 2

Белокуриха, ЗАТО Сибирский, Рубцовск, Баевский, Волчихинский, Каменский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Рубцовский, Суетский, Топчихинский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Ранее сообщалось, что в России запустят в оборот четвертую вакцину от коронавируса.

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