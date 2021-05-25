Горняк22: Семь больных коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки
Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com
В Алтайском крае постепенно снижается ежедневное число заболевших ковидом, также уменьшается количество смертельных случаев
64 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки, умерли семь человек. Общее число заболевших с начала пандемии – 50 972, в том числе 3 471 ребенка в возрасте до 17 лет, сообщает оперативный штаб региона.
Коронавирус в Алтайском крае 20 мая
- 154 человек в крае сейчас находятся в тяжелом состоянии, из них 70 – подключены к аппаратам ИВЛ.
- 55 человек выздоровели за сутки. Всего переболели инфекцией 45 929 человек.
- Семь больных ковидом скончались в крае за сутки. Общее число летальных исходов – 3 134.
- 567 человек лежа в госпиталях с подтвержденным диагнозом «COVID-19».
- Всего в крае развернуто 1 052 койки для ковидных больных. Свободными остаются 319 мест.
- 3895 тестов на ковид сделали на Алтае за сутки.
- Прививаются от инфекции сейчас 225,1 тыс. жителей региона.
Новые случаи коронавируса за сутки
Барнаул – 22
Бийск – 7
Родинский район – 5
Павловский район – 4
Камень-на-Оби, Новоалтайск, Калманский, Ребрихинский районы – по 3 заболевших
Поспелихинский район – 2
Рубцовск, ЗАТО Сибирский, Славгород, Бийский, Благовещенский, Егорьевский, Зональный, Первомайский, Рубцовский, Табунский, Троицкий, Целинный район – по 1 заболевшему.
Ранее сообщалось, что в Барнауле изменили точки работы мобильных комплексов вакцинации от COVID-19.