Горняк22: Семь больных коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

В Алтайском крае постепенно снижается ежедневное число заболевших ковидом, также уменьшается количество смертельных случаев

64 новых случая заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за минувшие сутки, умерли семь человек. Общее число заболевших с начала пандемии – 50 972, в том числе 3 471 ребенка в возрасте до 17 лет, сообщает оперативный штаб региона.

Коронавирус в Алтайском крае 20 мая

154 человек в крае сейчас находятся в тяжелом состоянии, из них 70 – подключены к аппаратам ИВЛ.

55 человек выздоровели за сутки. Всего переболели инфекцией 45 929 человек.

Семь больных ковидом скончались в крае за сутки. Общее число летальных исходов – 3 134.

567 человек лежа в госпиталях с подтвержденным диагнозом «COVID-19».

Всего в крае развернуто 1 052 койки для ковидных больных. Свободными остаются 319 мест.

3895 тестов на ковид сделали на Алтае за сутки.

Прививаются от инфекции сейчас 225,1 тыс. жителей региона.

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 22

Бийск – 7

Родинский район – 5

Павловский район – 4

Камень-на-Оби, Новоалтайск, Калманский, Ребрихинский районы – по 3 заболевших

Поспелихинский район – 2

Рубцовск, ЗАТО Сибирский, Славгород, Бийский, Благовещенский, Егорьевский, Зональный, Первомайский, Рубцовский, Табунский, Троицкий, Целинный район – по 1 заболевшему.

Ранее сообщалось, что в Барнауле изменили точки работы мобильных комплексов вакцинации от COVID-19.

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