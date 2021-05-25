Горняк22: Политолог Николай Платошкин получил пять лет условно

Николай Платошкин Фото: кадр из youtube.com

Суд снял арест с денежных средств, а также отменил меру пресечения в виде домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу

В Москве суд приговорил лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 700 тысяч рублей, сообщает ТАСС.

Гагаринский суд признал его виновным в склонении к массовым беспорядкам и публичном распространении заведомо ложной информации. Обвинения были связаны с видеороликами о коронавирусе, которые Платошкин публиковал в своем YouTube-канале, на который подписаны более 600 тысяч человек.

По версии следствия, осужденный публиковал видео, в которых сообщал ложную информацию о виновности органов власти в распространении коронавируса и неэффективности мер по обеспечению безопасности населения.

Свою вину лидер движения «За новый социализм» не признал. Политик заявил, что намерен обжаловать приговор суда, а уголовное дело против него возбудили с целью не допустить его к выборам в Госдуму, сообщает «Эхо Москвы».

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