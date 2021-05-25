Горняк22: «Лучше умру дома»: Сальма Хайек рассказала, как перенесла коронавирус

Сальма Хайек Фото: кадр из youtube.com

Актриса заявила, что даже спустя год после пережитого заболевания еще не смогла полностью восстановить здоровье и энергию

54-летняя актриса Сальма Хайек рассказала, что переболела тяжелой формой коронавируса в самом начале пандемии, сообщает «ФАН».

По ее словам, она провела около семи недель в самоизоляции и некоторое время была подключена к дополнительному кислородному обеспечению.

«Мой врач умолял меня поехать в больницу, потому что мне было очень плохо. Я сказала: «Нет, я лучше умру дома», – призналась звезда.

При этом в апреле актриса уже приступила к съемкам в фильме Ридли Скотта «Дом Гуччи», в котором сыграла ясновидящую, осужденную за помощь Патриции Реджани в организации убийства ее бывшего мужа Маурицио Гуччи. По словам Хайек, это была быстрая и легкая работа.

Ранее «Толк» сообщал, что Иван Ургант заразился коронавирусом. Об этом шоумен написал в своем аккаунте в Twitter.

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