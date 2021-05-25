Горняк22: Число жертв COVID-19 в Алтайском крае достигло 2,2 тысяч

Диагностический центр Алтайского края Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

В Барнауле за сутки коронавирус подтвердили у 23 человек, у Бийске и Камне-на-Оби – у семи пациентов. В Заринске и Благовещенском районе – по четыре новых случая инфекции

10 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией зарегистрировали за прошедшие сутки в Алтайском крае. Об этом 21 мая сообщает региональный оперштаб.

Уточняется, что в девяти случаях COVID-19 стал непосредственной причиной смерти.

Всего с начала пандемии в крае умерли 3 144 человека с подтвержденным диагнозом. Непосредственно от коронавируса – 2 220 пациентов.

За минувшие 24 часа в крае коронавирус подтвердили еще у 63 человек. Выздоровели 72 пациента.

В ковидных госпиталях на лечении находятся 708 человек. 154 из них – в тяжелом состоянии, 64 подключены к аппаратам ИВЛ.

Ранее стало известно, что больницы Алтайского края получили новый препарат для лечения COVID-19.

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