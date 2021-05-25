Горняк22: В России начнут на детях испытывать вакцину «Спутник V»

Вакцина Фото: pixabay.com

По мнению директор центра Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцинация детей от коронавируса станет возможна с трех или четырех лет

В ближайшее время начнётся исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» на несовершеннолетних, заявил в эфире телеканала «Россия 24» директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«В течение двух месяцев Минздрав пытается решить, в рамках какой регуляторики будут внедрять «Cпутник V», чтобы проводить исследования на детях», – рассказал он.

По словам врача, в ближайшие несколько дней станет известно окончательное решение по этому вопросу. В марте директор центра объяснил, что вакцину «Спутник V» планируют давать детям в виде капель для носа, так как это щадящая и удобная форма.

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что для каждой из четырех категорий детей нужна будет определенная модель вакцины. По его словам, нужно утвердить рекомендации для вакцин, которые максимально подойдут детям.

Врач добавил, что основными противопоказаниями для вакцинации станут аллергическая реакция на компоненты, хронические заболевания вне ремиссии, а также период острого заболевания.

Ранее в России допустили введение обязательной вакцинации от COVID-19. Сейчас правительство прорабатывает этот вопрос с юристами. И если они одобрят, россиян могут обязать прививаться.

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