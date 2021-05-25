Горняк22: Еще 63 новых зараженных COVID выявили в Алтайском крае за сутки

Коронавирус. Смертность. Врачи. Фото: pixabay.com

Коронавирус в Алтайском крае ослабевает, однако, несмотря на это, вирус продолжает распространяться в регионе и уносить жизни

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 63 новых случая заболевания коронавирусом, умерли восемь человек. Общее число заболевших на 23 мая с начала пандемии достигло 51 159 человек, в том числе 3 475 детей до 17 лет, сообщает оперативный штаб региона.

Коронавирус в Алтайском крае 23 мая

153 человека в крае сейчас находятся в тяжелом состоянии, из них 60 – подключены к аппаратам ИВЛ.

50 человек выздоровели за сутки. Всего переболели инфекцией с начала пандемии 46 099 человек.

Восемь больных ковидом скончались в крае за сутки. Общее число летальных исходов больных с ковидом – 3 160 человек.

553 человек лежа в госпиталях с подтвержденным диагнозом «COVID-19».

Всего в крае развернуто 972 койки для ковидных больных. Свободными остаются 251 место.

2562 тестов на ковид сделали на Алтае за сутки.

Прививаются от инфекции сейчас 232,5 тыс. жителей региона.

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 28

Рубцовск – 6

Бийск – 5

Новоалтайск – 4

Камень – на – Оби, Локтевский, Алтайский, Поспелихинский, Целинный районы – по 2 заболевших

Заринск, Бийский, Благовещенский, Заринский, Курьинский, Ребрихинский, Родинский, Табунский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Ранее сообщалось, что число жертв COVID-19 в Алтайском крае достигло 2,2 тысяч человек.

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