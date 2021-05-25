Горняк22: Еще 63 новых зараженных COVID выявили в Алтайском крае за сутки
Коронавирус. Смертность. Врачи. Фото: pixabay.com
Коронавирус в Алтайском крае ослабевает, однако, несмотря на это, вирус продолжает распространяться в регионе и уносить жизни
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 63 новых случая заболевания коронавирусом, умерли восемь человек. Общее число заболевших на 23 мая с начала пандемии достигло 51 159 человек, в том числе 3 475 детей до 17 лет, сообщает оперативный штаб региона.
Коронавирус в Алтайском крае 23 мая
- 153 человека в крае сейчас находятся в тяжелом состоянии, из них 60 – подключены к аппаратам ИВЛ.
- 50 человек выздоровели за сутки. Всего переболели инфекцией с начала пандемии 46 099 человек.
- Восемь больных ковидом скончались в крае за сутки. Общее число летальных исходов больных с ковидом – 3 160 человек.
- 553 человек лежа в госпиталях с подтвержденным диагнозом «COVID-19».
- Всего в крае развернуто 972 койки для ковидных больных. Свободными остаются 251 место.
- 2562 тестов на ковид сделали на Алтае за сутки.
- Прививаются от инфекции сейчас 232,5 тыс. жителей региона.
Новые случаи коронавируса за сутки
Барнаул – 28
Рубцовск – 6
Бийск – 5
Новоалтайск – 4
Камень – на – Оби, Локтевский, Алтайский, Поспелихинский, Целинный районы – по 2 заболевших
Заринск, Бийский, Благовещенский, Заринский, Курьинский, Ребрихинский, Родинский, Табунский, Шелаболихинский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.
Ранее сообщалось, что число жертв COVID-19 в Алтайском крае достигло 2,2 тысяч человек.