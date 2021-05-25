Горняк22: Десять зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
Коронавирус. Лечение Фото: pixabay.com
Коронавирус в Алтайском крае постепенно ослабляет свои позиции, однако смертность среди инфицированных по-прежнему остается высокой
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 62 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных на 24 мая с начала пандемии составляет уже 51 221 человек, в том числе 3 477 детей до 17 лет, сообщает оперативный штаб региона.
Коронавирус в Алтайском крае 24 мая
- 153 жителя Алтая сейчас находятся в тяжелом состоянии, из них 58 подключены к аппаратам ИВЛ.
- 40 человек выздоровели за сутки. Всего переболели инфекцией с начала пандемии 46 139 человек.
- 10 больных ковидом скончались в крае за сутки. Всего скончались с начала пандемии 3 170 человек.
- 972 койки развернуты в крае для ковидных больных. Свободными сейчас остаются 248 мест.
- 1638 тестов на ковид сделали на Алтае за сутки.
- Прививаются от инфекции сейчас 232,7 тыс. жителей региона.
Новые случаи коронавируса за сутки
Барнаул – 18
Бийск – 14
Новоалтайск – 7
Первомайский район – 5
Камень-на-Оби, Волчихинский район – по 3 заболевших
Залесовский, Ключевской районы – по 2 заболевших
Заринск, Бийский, Заринский, Кулундинский, Кытмановский, Ребрихинский, Угловский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.
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