Горняк22: Десять зараженных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Коронавирус. Лечение Фото: pixabay.com

Коронавирус в Алтайском крае постепенно ослабляет свои позиции, однако смертность среди инфицированных по-прежнему остается высокой

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 62 новых случая заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных на 24 мая с начала пандемии составляет уже 51 221 человек, в том числе 3 477 детей до 17 лет, сообщает оперативный штаб региона.

Коронавирус в Алтайском крае 24 мая

153 жителя Алтая сейчас находятся в тяжелом состоянии, из них 58 подключены к аппаратам ИВЛ.

40 человек выздоровели за сутки. Всего переболели инфекцией с начала пандемии 46 139 человек.

10 больных ковидом скончались в крае за сутки. Всего скончались с начала пандемии 3 170 человек.

972 койки развернуты в крае для ковидных больных. Свободными сейчас остаются 248 мест.

1638 тестов на ковид сделали на Алтае за сутки.

Прививаются от инфекции сейчас 232,7 тыс. жителей региона.

Новые случаи коронавируса за сутки

Барнаул – 18

Бийск – 14

Новоалтайск – 7

Первомайский район – 5

Камень-на-Оби, Волчихинский район – по 3 заболевших

Залесовский, Ключевской районы – по 2 заболевших

Заринск, Бийский, Заринский, Кулундинский, Кытмановский, Ребрихинский, Угловский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Ранее сообщалось, что Д. Медведев объяснил свою идею об обязательной вакцинации от COVID.

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