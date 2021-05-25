Горняк22: Ковид убивает: в Алтайском крае умерло 10 человек с коронавирусом

За минувшие сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 62 человека. 40 – выздоровели, 10 – умерли.

На 24 мая госпиталях лечился 561 человек, с коронавирусом и 163 – с похожей на него вирусной пневмонией. Еще 131 пациент с воспалением легких и пятеро «бессимптомников» лечатся амбулаторно. Количество тяжелобольных достигло 153 человек, на ИВЛ находится треть из них – 58 пациентов.

В регионе развернуто 972 койки, к кислороду подключены 947, оснащены ИВЛ – 156. Резервных коек: 248.

Всего в крае заболел 51 221 человек, в том числе, 3 477 детей. 13 324 случая выявлено у больных внебольничной пневмонией, 29 959 – у заболевших ОРВИ, 7 938 случаях – у «бессимптомников». Выздоровело 46 139 человек, умерло – 3 170, все взрослые.

На утро 24 мая в Алтайском крае вакцинируются 232 798 человек. 44 409 из них сделали первую прививку, а 188 389 – привиты полностью (получили оба компонента вакцины).

Алтайская правда