Горняк22: Прыгайте на забор. Барнаульцы жалуются на стаю бродячих собак в частном секторе

Недавно к нам в редакцию за помощью обратились барнаульцы, жители частного сектора из пер. Капитального. Там прижилась стая из восьми бродячих собак, и родители младших школьников опасаются отправлять детей одних в школу.

По закону

Бездомные животные курсируют по переулку Капитальному, Революционному и ул. Чернышевского, держа в страхе окружающих.

– В марте нас с детьми напугала такая свора. Мы шли по переулку и вдруг позади откуда-то вылетели с лаем собаки. Если бы не мужчина на машине, который стал сигналить и прижимать стаю к забору, то мы не отбились бы. Приходится по утрам вести детей в школу. Младшая дочка в четвертом классе учится, старшая – в пятом. Из-за пандемии расписание первой смены у них разное, одну веду к 8 часам, другую к 8.50 – и бегом на работу, – говорит мама школьниц.– А что делать?

Как пояснил начальник отдела государственного надзора (контроля) управления ветеринарии Алтайского края Константин Рузанов, новая редакция закона «Об обращении с животными» № 498-ФЗ запрещает усыплять бездомных животных, теперь их стерилизуют, прививают и отпускают на свободу.

За отлов животных отвечают органы местного самоуправления, им выделены для этого средства из краевого бюджета. Администрация города Барнаула заключила договор с городской общественной организацией «Ласка». Если жители считают, что животные безнадзорны и угрожают их спокойствию, они должны обратиться с заявлением об отлове бродячих собак в администрацию города или напрямую в «Ласку». Специалисты «Ласки» выезжают, отлавливают, вакцинируют, стерилизуют собак. Наблюдают за животными в течение 45 дней и, если хозяин не находится и животные не проявляют агрессии к окружающим, их снова выпускают на улицу.

– Если администрация города не реагирует на обращения граждан, то мы начинаем разбираться, выяснять, в чём дело. Правда, это происходит не так быстро, как хотелось бы. У нас сейчас 50 обращений в работе, ими занимаются всего два человека. Срок рассмотрения обращений – 30 дней, – говорит Константин Рузанов.

Правила поведения

Самый пик работы для «Ласки» в марте, когда собаки в силу биологических особенностей сбиваются в стаи и становятся более возбужденными. Но вызовов от населения хватает и сейчас. В основном обращения горожан идут из микрорайонов, где имеются заброшенные стройки (место дислокации бездомных животных) или завершенные (в этом случае собак, охранявших территории, строители отпускают на улицу). Самые частые вызовы от барнаульцев – с ул. Взлётной, 2к, ул. Власихинской (ЖК «Адмирал»), пер. Революционного.

– Собака живет инстинктами, ей нужно где-то обитать и кормиться. Чаще всего они идут туда, где есть заброшенные дома, стройки, или где их прикармливают, то есть к столовым и рынкам. Например, вольготное место обитания барнаульских бездомных собак – рынок на Взлётной или на Павловском тракте, 60в. Такие места нужно обходить. Собаку по закону нельзя усыплять, а тех особей, которые проявляют немотивированную агрессию, должны пожизненно содержать в приютах. Но за всё время существования нашего приюта попадались только две такие собаки, остальные были вполне нормальные, – говорит заместитель председателя барнаульской общественной организации «Ласка», руководитель приюта Софья Куликова.

И так как бездомных псов, гуляющих по улицам в одиночку или сбивающихся в стаи, охраняет закон, к их соседству нужно как-то приспосабливаться.

– Если собака на вас гавкает, когда вы с ней встретились на дороге, не нужно визжать и убегать, чтобы она не кинулась на вас. Нужно занять позицию выше животного, заскочить на пригорок или залезть на забор, прикрыться сумкой. Командным голосом сказать ей: «Фу, нельзя!» И, когда она успокоится, пятясь, покинуть ее территорию. Если видите стаю, обойдите его по другой улице. Это как соблюдение правил дорожного движения: лучше перейти дорогу по светофору, чем перебегать в неположенном месте, – советует руководитель приюта.

Сырой документ

Краевые депутаты тоже не в восторге от новой редакции закона. Местные администрации пытаются его выполнить, но не могут. Тех самых приютов для животных, которые должны заниматься отловом бездомных собак и их стерилизацией, в сельской местности попросту нет.

На реализацию закона муниципалитетам из краевого бюджета ежегодно выделяют 16 млн рублей. Почти половина из них возвращается в конце года обратно в бюджет.

– Три года назад звучали предложения о том, что проблему нужно решать поэтапно: сегодня построить приют в Бийске, завтра –

в Рубцовске, послезавтра – в Первомайском районе и так далее. И постепенно изменить ситуацию. До сих пор ничего не сделано», – сказал на недавнем совещании председатель АКЗС Александр Романенко.

Спикер краевого парламента поручил профильному комитету изучить опыт других регионов и еще раз проработать данную ситуацию на заседании комитетов. Сам он пообещал обсудить ее с губернатором и членами правительства края.

Ну а пока депутаты решают, как быть с беспризорными братьями нашими меньшими, будем спасаться от собак на заборах, ведь закон нужно исполнять.

Барнаул

Алтайская правда