Горняк22: Что делать, если впился клещ. Для этого есть «выдерга»

Фото Евгений НАЛИМОВ

По данным Роспотребнадзора, в поликлиники краевой столицы с жалобами на присасывание клещей обратилось более тысячи человек, треть из них – дети до 14 лет. В Барнауле с начала эпидсезона пострадали 308 детей и взрослых. У шестерых обнаружен сибирский клещевой тиф.

За помощью местные жители обращаются в травмпункт барнаульской городской больницы № 11. Медсестра Екатерина Козырева за 32 года работы сталкивалась с разными случаями. По ее словам, большая часть людей предпочитает самостоятельно проводить манипуляции с клещом – удалять в домашних условиях. В результате часть его остается под кожей – и всё равно без помощи медиков не обойтись.

– Мы устраняем присосавшегося паразита специальной «выдергой». Клещ подсекается и выкручивается против часовой стрелки. Он помещается во флакон. Рекомендуем пациентам сдать его на исследование в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае. Результаты будут известны в течение одного рабочего дня, – говорит Екатерина Козырева.

В инфекционном отделении больницы лежат несколько человек с диагнозом «сибирский клещевой тиф». «В основном это наши рыбаки и охотники», – поясняет заведующая Наталья Седых. В среднем лечение длится 7–10 дней.

Готовится к выписке барнаулец Игорь Быков.

– В конце апреля поехал на речку ловить карасей. Вскоре поднялась температура, на животе обнаружил красные пятна, почувствовал ломоту в суставах.

К медикам обратился только через десять дней. Оказывается, укусил клещ, просто не присосался, – говорит Игорь Быков.

Главный врач горбольницы № 11 Андрей Коломиец рекомендует не испытывать судьбу и заранее привиться от клещевого энцефалита, что даст стойкий иммунитет на три года.

– Наш травмпункт является городским центром по оказанию помощи больным с укусом клеща. Ежедневно в эпидсезон поступает примерно одинаковое количество пострадавших, которые не соблюдают элементарные правила безопасности, отдыхая на природе. Важно, чтобы манжеты рукавов плотно прилегали к коже рук, брюки лучше заправить в сапоги, а на голову надеть капюшон. Необходимо периодически себя осматривать, – подчеркнул Андрей Коломиец.

Алтайская правда