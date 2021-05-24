ГОРНЯК22 24.05.2021
Коронавирус

Горняк22: Ученые выявили коронавирус с тройной мутацией генов

Горняк22
1 час Ago

Британские вирусологи сообщили, что обнаружили новую, тройную мутацию коронавируса с необычной комбинацией генов.

На сегодняшний день зафиксировано 49 случаев заражения этим типом вируса, Пока неизвестно, наиболее ли он заразен и устойчив ли к вакцинам.

Интерес специалистов вызван тем, что индекс распространения COVID-19 в Британии подскочил. И все это происходит на фоне увеличившихся случаев выявления индийского штамма, сообщают « Известия».

Британские власти сообщили, что готовы принять меры для распространения любых видов коронавируса.

Алтайская правда

Добавить комментарий

Похожие записи:

Алтапресс: Заплатил налог — не спи спокойно. Разбор: как самозанятым не остаться без пенсии к старости

Алтапресс: Заплатил налог — не спи спокойно. Разбор: как самозанятым не остаться без пенсии к старости

Горняк22
2 часа Ago
Каждый месяц в Алтайском крае регистрируется все больше самозанятых — тех, кто решил трудиться на себя и платить налог на профессиональный доход. Ставка налога на профдоход...
Алтапресс: Живые змеи, мертвые лапы, скелеты в шкафу: как прошла «Ночь музеев» в Барнауле

Алтапресс: Живые змеи, мертвые лапы, скелеты в шкафу: как прошла «Ночь музеев» в Барнауле

Горняк22
2 часа Ago
22 мая в Барнауле прошла всероссийская акция «Ночь музеев». В этот раз к ней примкнули новые интересные участники — например, музей анатомии животных и музей коллекционеров....
Алтапресс: «Нужно создавать образ жизни»: экспертный взгляд на развитие частного домостроения в Алтайском крае

Алтапресс: «Нужно создавать образ жизни»: экспертный взгляд на развитие частного домостроения в Алтайском крае

Горняк22
2 часа Ago
Начиная с прошлого года спрос на частные дома на Алтае постепенно восстанавливается к докризисным параметрам. Параллельно растут аппетиты потребителей. Люди стремятся инвестировать личные и заемные...

Читать по теме:

ВТОПЕ: