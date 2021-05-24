Горняк22: Россиянам объяснили, как можно бесплатно поехать в санаторий

Юрист объяснил, как россияне могут получить бесплатную путевку в санаторий. А также озвучил категории граждан, которым положена эта льгота.

По словам юриста Ивана Соловьева, для того, чтобы бесплатно отдохнуть в санатории, необходимо относиться к льготным категориям или иметь медицинские показания для лечения.

Специалист уточнил, что по полису обязательного медстрахования можно получить бесплатно путевку. Для этого необходимо прийти на прием к терапевту. Если есть необходимые показания для санаторного лечения, то врач должен назначить врачебную комиссию. После необходимо собрать требуемые медицинские справки и представить их на комиссию, которая примет решение в течение 20 дней. Бесплатная путевка выдается в порядке очереди и только в те санатории, которые обслуживают полисы ОМС, сообщает «Российская газета».

Среди льготных категорий граждан право на бесплатное оздоровление имеют разные группы. Это и дети-инвалиды, и дети от четырех до восьми лет после операции, и люди с нарушением здоровья, связанного с Чернобыльской или другой техногенной катастрофой, и другие. Уточняется, что взрослые, сопровождающие детей, должны оплачивать поездку самостоятельно.

Алтайская правда