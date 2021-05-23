ГОРНЯК22 23.05.2021
Коронавирус

Горняк22: 61 заболел, 8 умерли: как развивается эпидемия ковида в Алтайском крае

Горняк22
12 часов Ago

За минувшие сутки в Алтайском крае коронавирусом заболел 61 человек, выздоровело – 48, умерло – 8.

На 22 мая в инфекционных госпиталях 552 человека лечатся от ковида, 154 – от похожей на него вирусной пневмонии, еще 132 пациента долечивают воспаление легких дома. Также амбулаторно наблюдаются двое «бессимптомников». Количество тяжелобольных пациентов составило 155 человек, на ИВЛ находятся 63 из них.

В регионе развернуто 1 052 койки, почти все оснащены кислородом, 162 – оборудованы аппаратами ИВЛ. В резерве – 346 коек.

Общее количество заболевших достигло 51 096 человек (включая 3 473 ребенка). 13 309 случаев зафиксировано у больных внебольничной пневмонией, 29 850 – у заболевших ОРВИ, 7 937 случаев – у «бессимптомников». Выздоровело 46 049 человек. Умерло 3 152 человека, все взрослые.

На утро 22 мая вакцинируются 231 059 (+2 644) человек, в том числе: 44 258 человек получили первую прививку. 186 801 человек полностью привиты (получили оба компонента вакцины).

Алтайская правда

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