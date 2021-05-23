ГОРНЯК22 23.05.2021
Коронавирус

Горняк22: «Вектор» начал выпускать по миллиону доз вакцины от коронавируса в месяц — в Алтайский край уже поступило 7 тысяч таких комплектов

Горняк22
12 часов Ago

22 мая гендиректор новосибирского центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» Ринат Максютов стал участником марафоны «Новое знание». Он отметил, что в прошлом месяце центру удалось вдвое увеличить объёмы производства своей вакцины против COVID-19 – «ЭпиВакКорона». 

«Если год назад весной наши производственные возможности составляли всего около 3 тыс. доз в месяц, а в конце прошлого года мы вышли уже на 20 тыс. доз, то в феврале-марте текущего года это уже было 500 тыс. доз ежемесячно. В апреле выпущено уже более одного миллиона, и процесс масштабирования продолжается», – рассказал Максютов.

«ЭпиВакКорона» была зарегистрирована 13 октября 2020 года, а после исследования на добровольцах – с 3 марта 2021 года была допущена к использованию на лицах старше 18 лет. 

В Алтайский край первую партию новосибирского препарата привезли в начале апреля. По данным Минздрава региона на 22 мая, в край уже поступило 7 290 доз «ЭпиВакКороны» и 290 817 комплектов второй вакцины – «Спутник V».

Полностью от коронавируса сейчас привиты 186 801 жителей края. Ещё 44 258 человек поставили первую прививку.

Сегодня – третий, заключительный день просветительского марафона «Новое знание». Он проходит в 8 городах России. Среди спикеров: Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Герман Греф, Илон Маск, Стив Возняк, Денис Мацуев и другие. Одновременно организована онлайн трансляция – на данный момент ее посмотрело больше 12 миллионов человек. Присоединиться к ней можно на сайте марафона: http://marathon.znanierussia.ru/?utm_source=partner&utm_medium=post&utm_campaign=znanierussia.

Фото: zdravalt.ru

Алтайская правда

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