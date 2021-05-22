Горняк22: Экспресс-тесты на коронавирус делают на этапе Кубка мира в Барнауле

Автопоезд, предоставленный Железнодорожной больницей г. Барнаула, обслуживает спортсменов и персонал на II этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит с 20 по 23 мая в столице Алтайского края. Специалисты на месте проводят ДНК диагностику в лаборатории. В частности, речь идет о тестах на коронавирус методом ПЦР.

«Всем спортсменам, которые прибыли со своими тестами из-за рубежа, через день мы повторили исследования. Кроме того, есть возможность делать экспресс-методику за 30 минут, если вдруг возникает подозрение на коронавирусную инфекцию», — рассказала главный врач врачебно-физкультурного диспансера Алтайского края Татьяна Лукашина.

Термометрия проводится спортсменам при выходе из гостиницы и входе на гребной канал. Если у кого есть температура либо признаки заболевания, его осматривает терапевт. При соответствующих показаниях делается экспресс-тест на COVID-19.

«Мы пониманием, что температура может быть вызвана не только инфекционными заболеваниями. Это может быть реакция на авиаперелет, адаптация, физические перегрузки и так далее», — пояснила медик.

Алтайская правда