Горняк22: Психосоматика у детей: как работает и что делать?

Что если некоторые болезни ребенка не по причине слабого здоровья, а из-за психологических проблем? Вдруг лекарство – это не очередная таблетка, а внимание родителей к эмоциям ребенка?

Давайте разберем очень спорную, но любопытную точку зрения – когда дети болеют без конкретного диагноза. Такие заболевания доктора называют психосоматическими.

С самого детства мамы и папы бегают с детьми по всем врачам, увидев даже малюсенькую болячку. Ребенок привыкает к этому и начинает думать: «Вот пойду я в садик и заболею, останусь дома лечиться и родители будут рядом. Не хочу в садик».

В таком случае о позитивном настрое не может быть и речи. Конечно, если малыш все-таки заболел, то он подхватил вирус. Но! Уровень и возможности иммунитета напрямую зависят от эмоций, которые влияют не только на скорость, но и на результат лечения. Если ребенок будет грустным и безынициативным, есть риск, что обычная болезнь перейдет в хроническую форму.

Психологический дискомфорт приводит, как минимум, к развитию 11 детских диагнозов! Как это работает, разберемся на примере трех из них.

Астма

Чаще всего страдают робкие и нерешительные дети. Малыш боится высказать мнение и не может попросить то, что хочет. Астма возникает в том случае, если ребенок подсознательно чего-то очень боится.

Заикание

Малыш не чувствует себя в безопасности. Когда он сильно напуган и пребывает в этом состоянии длительный срок, он начинает заикаться.

Бронхит

Может развиться при частых конфликтных ситуациях. Если ребенок видит ссоры в семье, он старается их как-то разрешить, используя для этого обычный кашель. Близкие тут же его замечают и на какое-то время забывают о проблемах во взаимоотношениях.

Главный вопрос – как «вылечить»?

Любите ребенка! Не сомневаемся, что вы его и так любите, но может, стоит говорить ему об этом чаще? Произносите слова любви, поддерживайте и жалейте малыша, общайтесь с ним, понимайте, прислушивайтесь. И ни в коем случае не отмахивайтесь от его даже самых маленьких проблем!

Естественно, болезнь не отменяет поход к врачу. Просто в случае любой болячки не гиперболизируйте, и все будет прекрасно.

Юлия Воронько, студентка 5 курса АлтГУ

Алтайская правда