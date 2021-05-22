Горняк22: Главный врач Каменской ЦРБ сделал прививку от ковида

Около 10 месяцев назад Олег Войтов переболел COVID-19 в тяжелой форме. Сначала лечился в каменском госпитале, потом, когда самочувствие начало стремительно ухудшаться, его перевели в Барнаул.

«Я за всю трудовую жизнь на больничном был всего раза четыре, но этот раз запомню навсегда, — рассказывает главврач Каменской ЦРБ. — Состояние было настолько тяжелым, что в какой-то момент я больше не брал в руки телефон и мысленно попрощался с жизнью. Много дней держалась высокая температура, порой выше 40 градусов. Поражение легких — 75%. Но благодаря барнаульским коллегам смог вернуться вернуться в строй. На больничном был с 9 июня по 23 июля. До сих пор испытываю последствия этой болезни. Никому такого не пожелаю и сам больше такое пережить не хочу. Единственный путь обезопасить себя и близких — сделать прививку».

Сегодня Олег Войтов сделал первую прививку препаратом «Спутник V» и обещал поделиться своими ощущениями после введения первой и второй дозы вакцины.

Кстати, почти вся администрация каменской больницы привилась от COVID-19. Среди уже привитых сотрудников администрации заместитель главного врача по работе с сестринским персоналом, заместитель главного врача по медицинской части, заместитель главного врача по ЭВН, главный бухгалтер и многие другие.

В Каменском районе кампания по вакцинации от коронавируса только набирает обороты. Сюда поступило уже 5550 доз «Спутника-V». К середине мая этим препаратом привились 2575 горожан и 1725 селян. Причем, как отмечают медики, сам Камень не очень активен, а вот сельское население более ответственно относятся к своему здоровью и безопасности своих близких.

Вакцинировать каменцев начали 18 января. С 21 января мобильные бригады медиков поехали в села. Сначала они побывали в заречной части, успев привить жителей Аллака, Верх-Аллака, Дресвянки и Столбово до закрытия ледовой переправы через Обь. На сегодняшний день они объехали большинство сел всех тринадцати сельсоветов района.

Горожанам прививки ставят в поликлинике и в мобильном ФАПе, который выезжает на предприятия (и в деревни, где нет медучреждений), он также работал в разных микрорайонах Камня в День Победы. А к селянам медсестры приезжают практически домой. Основная работа организована в ФАПах и амбулаториях, а немощных и маломобильных пациентов медики посещают по месту жительства.

Фото: Каменская ЦРБ

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Алтайская правда