Горняк22: Алтайские врачи спасли жизнь новорожденной девочке

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Специалисты Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства выполнили сложную операцию по устранению аномалии развития у новорожденного.

В Алтайском крае всех детей со сложным диагнозом «гастрошизис» преимущественно оперируют в центре охраны материнства и детства. Это аномалия развития, при которой все органы желудочно-кишечного тракта находятся вне брюшной полости. За 2020 год пролечен один пациент. В нынешнем году их было трое. Крайний случай произошел месяц назад. Благодаря ювелирной работе врачей удалось сохранить жизнь новорожденной девочке. Сейчас ребенок находится в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей № 2.

– По статистике, такой порок встречается в одном случае на каждые 5–10 тысяч родившихся малышей. Еще 30 лет назад летальный исход при подобном дефекте наступал в 70% случаев, сейчас – не более 30%, – поясняет заведующий отделением анестезиологии-реанимации центра Алексей Завьялов.

Малышку готовят к выписке. Родители ждут не дождутся того момента, когда заберут дочь домой в Камень-на-Оби. Дело в том, что маму выписали после родов, а ребенок все эти дни находился в надежных руках медиков. Среди них – Артём Козлов. Он анестезиолог-реаниматолог. В больнице работает пять лет. Признаётся, что мечтал стать врачом с детства.

– Всегда хотел помогать людям. Лучшая награда для меня – через некоторое время увидеть своего пациента в хорошем самочувствии. К нам поступают дети с разными диагнозами, всегда стараемся сделать так, чтобы их здоровье улучшилось и они радовались жизни, – подчеркнул Артём Козлов.

Заведующий хирургическим отделением детский хирург Александр Денцель рассказал о том, что дети с данной аномалией чаще всего рождаются у женщин 18–20 лет. Это напрямую зависит от образа жизни будущей матери. Диагноз выявляется на 12–14 неделе беременности. Вовремя сделанная операция и должный уход помогут малышу выздороветь.

Барнаул

Алтайская правда